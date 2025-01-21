Американский лидер в ходе общения с представителями СМИ высказался о потерях РФ и Украины на фронте. По версии главы Белого дома, на поле боя погибло около 700 000 бойцов Сил обороны, в то же время захватчиков – почти миллион.

Об этом информирует издание «НБН» со ссылкой на Politico.

Трамп обратил внимание на то, что Россия потеряла больше солдат на фронте, отметив, что «это не способ управлять страной». Политик добавил, что продолжительность войны выставляет главу Кремля «не в лучшем свете».

Президент США заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов подписать с Москвой мирное соглашение. Однако глава Белого дома не знает, хочет ли этого российский диктатор, отметив, что отказ Путина заключить сделку разрушает агрессивную страну.

Отметим, что 8 декабря американский лидер утверждал, что потери Украины на поле боя составляют убитыми и ранеными 400 000 воинов, а государства-террориста – 600 000 захватчиков.

Ранее Трамп также объяснил свое обещание закончить войну РФ против Украины за сутки.