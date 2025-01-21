47-й глава Белого дома после инаугурации на встрече с поклонниками в Capital One Arena в Вашингтоне прокомментировал свое обещание закончить российско-украинскую войну за 24 часа, сообщив, что он постарается остановить боевые действия как можно скорее.

По его словам, «прошло пол дня» и у него «есть еще пол дня», сообщает издание «НБН» со ссылкой на ТСН.ua.

Американский президент заявил, что он сможет понять возможные сроки завершения боевых действий в Украине только после разговора с кремлевским диктатором. Глава США уточнил, что переговоры с Путиным могут состояться очень скоро.

Отметим, что Трамп в инаугурационной речи упоминал Китай, Панаму, Мексику, Израиль и даже Марс, однако ни слова не сказал об Украине или РФ, что вызвало обеспокоенность в Европе.

Как сообщалось, политический аналитик Виталий Портников проанализировал заявления, которые сделал новоизбранный американский президент в ходе выступления после присяги.