Издание Deutsche Welle в своем материале собрало прогноз немецких СМИ относительно последствий возвращения Трампа в Белый дом для европейских государств, информирует «НБН».

Журналисты ФРН считают, что у команды 47-го президента США есть огромная воля и энергия для достижения своих целей, однако ей не хватает последовательной стратегии, в связи с чем возникает скепсис относительно выполнения Трампом обещаний.

СМИ пишут, что глава Белого дома попытается жестко обеспечить соблюдение интересов США за рубежом, разрушая международный порядок, который построила предыдущая администрация.

Европе придется выйти из своей зоны комфорта, поскольку Америка все меньше и меньше будет заботиться о ее безопасности, Китай будет превращаться в более мощного экономического конкурента и не будет поставок дешевых энергоресурсов из РФ.

Также журналисты заметили, что в своей инаугурационной речи Трамп дал понять, что он не заинтересован в войнах, которые происходят в других странах, и прежде всего нацелен на изменения в своем государстве.

Напомним, после вступления в должность американский лидер объяснил свое обещание закончить войну в Украине за день.