Польский премьер-министр в ходе выступления в Европарламенте напомнил о российско-украинской войне и технологическом прогрессе, который иногда бывает неконтролируемым. Эти факторы, по его словам, приводят к потери ощущения уверенности относительно будущего европейцев.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

Однако представитель Варшавы считает, что Европа не должна бояться за свое будущее, призвав население стран региона «держать голову высоко», а ЕС – «быть гибким, решительным и креативным».

Туск убежден, что Польша и ее союзники столкнулись с новыми вызовами, однако они могут противостоять им и должны гордиться своими достижениями.

В то же время политик предупредил, что для европейских государств «вечеринка закончилась», как и «время комфорта», поэтому они должны мобилизовать финансы, увеличить расходы на оборону и обеспечить свое выживание в условиях глобальной неопределенности.

Как сообщалось, немецкие СМИ спрогнозировали последствия возвращения Трампа в Белый дом для Европы.