Немецкий канцлер заявил, что государства, которые являются членами Североатлантического Альянса и Европейского Союза, должны выделить больше денег на оборонный сектор, учитывая угрозу со стороны российского теневого флота.

По его словам, операция военно-политического блока «Балтийский часовой» улучит защиту Балтийского моря и критически важной инфраструктуры на морском дне, пишет «НБН» со ссылкой на Tagesschau.

Глава правительства ФРГ напомнил, что Организация Североатлантического договора – это гарант общей безопасности, и многие члены НАТО за последние годы начали тратить больше на оборону. Политик отметил важность укрепления европейской части блока в дальнейшем.

Также представитель Берлина напомнил о необходимости предоставлять помощь Украине, которая борется с российскими оккупантами.

Отметим, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что европейские члены НАТО должны выделить на оборонные расходы 5% ВВП, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на Америку. На днях власти Литвы и Эстонии пообещали достичь этого показателя.

Как сообщалось, экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина без поддержки США и НАТО не сможет оставаться независимой после войны с РФ.