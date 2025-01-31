Глава внешнеполитического ведомства Чехии заявил, что Запад должен заставить кремлевского диктатора Владимира Путина принять украинского лидера Владимира Зеленского для переговоров как президента суверенной нации.

Министр подчеркнул, что это должно быть одним из условий союзников для проведения переговорного процесса, пишет издание «НБН» со ссылкой на n-tv.

Липавский обратил внимание на то, что глава Кремля, руководитель МИД РФ Сергей Лавров и некоторые пропагандисты заявляют, что Москва не хочет вести переговоры с Киевом. Вместо этого они разговаривают с немецким канцлером Олафом Шольцем или с президентом США Дональдом Трампом, но не с властями Украины.

Дипломат объяснил, что цель Кремля – заставить Запад поверить в то, что украинское руководство якобы не способно вести переговоры. Представитель Праги добавил, что союзникам важно не попасть в эту «ловушку» россиян.

Напомним, у Зеленского прокомментировали заявления Путина о президенте Украины и переговорах.