На прошлой неделе Джорджеску заявил, что если он победит на президентских выборах, то будет выступать за «возвращение» территорий Румынии в результате «раздела» Украины после переговоров с РФ о завершении войны. Теперь политик попытался оправдаться за свои пророссийские высказывания.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на Digi24.

По его словам, говоря о «разделе» Украины и претензиях Румынии на ее территории, он подразумевал «абсолютно теоретическую гипотезу». Джорджеску раскритиковал политиков, которые осудили его заявления, назвав их «недалекими», «лицемерными» и «двуличными».

Кандидат в президенты в очередной раз сказал, что «мир меняется» и нужно «учиться из исторического опыта». Он вспомнил о периоде Второй мировой войны, отметив, что тогда его страна «сделала много ошибок» и не знала, как себя позиционировать. Джорджеску отметил, что в результате «Великая Румыния стала Малой Румынией».

Напомним, в МИД Украины резко ответили на пророссийские высказывания румынского политика.