Глава венгерского правительства в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung назвал большой ошибкой решение Запада начать поставлять Украине военную помощь в феврале 2022 года. По его словам, вместо этого нужно было «изолировать конфликт», добиться прекращения огня и начать переговорный процесс, пишет «НБН».

Представитель Будапешта заявил, что якобы с самого начала было понятно, что украинцам невозможно победить и единственный способ сейчас помочь им – достичь прекращения огня, что легче было сделать в начале полномасштабного вторжения.

Политик считает, что Запад может выиграть войну, если отправит в Украину свои войска, однако этот вариант уже исключен. Орбан отметил, что ВСУ не хватает своих солдат.

Глава правительства добавил, что «слабые лидеры вызывают войны, сильные – создают мир», поэтому сейчас необходимо участие президента США Дональда Трампа. Премьер-министр предупредил, что в случае отсутствия переговоров Украина станет «Афганистаном Евросоюза».

Напомним, спецпредставитель США по Украине и РФ Кит Келлог сообщил, что Зеленский готов «смягчить позицию» по украинским территориям.