Руководитель внешнеполитического ведомства Люксембурга, комментируя торговую политику 47-го президента США, заявил, что американский лидер «ест слабых». При этом Беттель отметил, что Трамп «теряет аппетит к Европе».

Дипломат считает, что европейские страны в отношении главы Белого дома должны действовать следующим образом: быть сильными и едиными, пишет «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

«»Америка прежде всего» не означает, что Америка одна», – отметил министр, добавив, что США также нужны партнеры.

Руководитель МИД уточнил, что последствия любой торговой войны Вашингтона ударят по американцам, что вряд ли было бы целью главы государства.

Политик напомнил, что он годами работал с республиканцем и «выжил», поэтому он убежден, что европейские государства тоже «выживут». Экономика этих стран будет сильной, поскольку членам ЕС не выгодно ослаблять союзников.

При этом дипломат не исключил, что блоку придется «защищаться», приняв ответные меры, если американский президент выступит против организации.

Как сообщалось, в Кремле недовольны предложением главы Белого дома отправлять Украине оружие в обмен на ее ценное сырье.