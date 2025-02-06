Лидер партии «ХДС» не исключает, что он может провести телефонный разговор с российским лидером в случае своего избрания на должность главы правительства Германии. Об этом политик заявил в интервью изданию Funke Media Group, пишет «НБН» со ссылкой на n-tv.

Конкурент Шольца заявил, что он позвонит кремлевскому диктатору только тогда, когда будет шанс приблизиться к мирному урегулированию. Он подверг критике немецкого канцлера за разговор с главой РФ, назвав переговоры «хорошо срежиссированными».

Мерц отметил, что глава правительства ФРГ хотел узнать о готовности Путина вывести оккупационные войска с украинской территории. «Ответом» диктатора стала активизация бомбардировок Киева.

Напомним, что Шольц звонил лидеру россиян в ноябре прошлого года. Украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что переговоры иностранных лидеров с главой Кремля могут стать «волной признания» Путина, что навредит нашей стране.