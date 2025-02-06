Лидер партии «ЛДПР» не исключает, что кремлевский диктатор и американский президент встретятся в скором времени. Слуцкий считает, что это может произойти в этом или следующем месяце, пишет издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Как утверждает депутат, вероятность контактов российского лидера и главы Белого дома «стопроцентна». Глава комитета Государственной Думы по международным делам отметил, что эта встреча требует серьезной подготовки. По его словам, соответствующий процесс сегодня «находится в продвинутой стадии».

Чиновник сообщил представителям СМИ, что вскоре появится конкретная информация о контакте политиков, выразив уверенность в том, что это будет «знаковая» встреча.

Напомним, американский лидер предложил поставлять ВСУ помощь в обмен на украинское ценное сырье. В Кремле прокомментировали планы Трампа.