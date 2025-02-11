Лидер американцев заявил, что желает вернуть средства, которые Вашингтон потратил на помощь Украине, независимо от того, как завершится война с РФ, пишет «НБН» со ссылкой на издание The New York Post.

Глава Белого дома утверждает, что Штаты должны иметь доступ к украинским природным ресурсам, даже если Киев и Москва не подпишут мирное соглашение.

Глава США отметил, что редкоземельные ресурсы «могут когда-то быть российскими, а могут и не быть», в любом случае, Америка будет иметь все эти деньги в Украине.

По его словам, он донес до руководства страны то, что он намерен получить редкоземельных минералов на сумму эквивалентную около 500 миллиардам долларов. Политик заверил, что Киев согласен с его предложением.

Отметим, что ранее Трамп предложил продолжить поставки оружия для ВСУ в обмен на доступ к украинскому ценному сырью. Глава МИД Украины Андрей Сибига высказался о заинтересованности американского президента в редкоземельных металлах нашей страны.