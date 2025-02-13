Американское издание The Wall Street Journal пишет, что дипломаты КНР через посредников предложили команде главы Белого дома организовать встречу Трампа и Путина, а также после возможного перемирия отправить в Украину несколько китайских миротворцев, пишет «НБН».

Журналисты уточнили, что Пекин намерен организовать переговоры американского лидера с кремлевским диктатором без участия украинского президента Владимира Зеленского. По данным СМИ, в Вашингтоне предложение китайских властей отклонили, назвав эту идею «нежизнеспособной».

Эксперты считают, что таким образом глава КНР Си Цзиньпин пытается избежать американских экономических санкций на фоне введения Штатами дополнительной 10%-й пошлины на китайские товары из-за роли страны в кризисе с фентанилом. Президент США угрожает поднять пошлины до 60%.

Как сообщалось, Зеленский прокомментировал слухи о том, что Борис Джонсон сорвал мирное соглашение Киева и Москвы в 2022 году.