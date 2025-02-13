Агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что европейские лидеры не были осведомлены о телефонном разговоре главы Белого дома с лидером россиян, информирует издание «НБН».

Трамп отказался от политики своего предшественника Джо Байдена, согласно которой ничего не должно решаться по Украине без присутствия Киева за столом переговоров.

Также американский президент оставил в стороне и союзников США в НАТО, по словам собеседника агентства, европейские лидеры не получили из Вашингтона предупреждение о телефонных переговорах главы Белого дома с кремлевским диктатором.

В комментариях на Мюнхенской конференции по безопасности европейские чиновники назвали это «изменой». Они опасаются, что Штаты уступают ключевым требованиям главы РФ и при этом не получают взамен.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европа должна играть центральную роль в любых переговорах по Украине. В то же время глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур сказал, что любая сделка, которую заключили без участия Европы, долговременной не будет.

Ранее СМИ сообщили, что власти КНР хочет организовать встречу Трампа и Путина, однако США отклонили идею Китая.