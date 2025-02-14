Спикер Путина прокомментировал высказывания Джей Ди Вэнса в интервью изданию The Wall Street Jounral об отправке американских войск в Украину. По его словам, в Москве якобы не поняли заявление соратника Трампа, пишет издание «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «Интерфакс».

Пресс-секретарь российского диктатора отметил, что высказывания представителя Вашингтона – «новые элементы позиции» Америки, которые ранее в Кремле не слышали. Чиновник заявил, что руководство страны-агрессора рассчитывает получить какие-то дополнительные разъяснения слов вице-президента США.

Напомним, в интервью WSJ вице-президент США заявил, что Вашингтон может отправить свои войска в Украину и усилить санкции против РФ, если Кремль не будет добросовестно вести переговорный процесс по завершению войны.

Как сообщалось, госсекретарь США Марко Рубио рассказал об этапах урегулирования войны в Украине.