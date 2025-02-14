Руководитель оборонного ведомства Германии рассказал, что американский лидер Дональд Трамп пытается заключить быстрое мирное соглашение между Киевом и Москвой, а Европе предлагает обеспечить для этого широкую безопасность.

По его мнению, даже если Украина и РФ достигнут договоренностей, глава Кремля продолжит нападать на европейцев гибридным способом, сообщает издание «НБН» со ссылкой на агентство «Укринформ».

Писториус отметил, что мир в Европе можно обеспечить только с позиции силы, учитывая, что Российская Федерация продолжит оставаться угрозой для региона. Министр объяснил, что для этого ФРГ и ее союзникам необходима сильная инновационная база военных технологий.

Представитель Берлина добавил, что любые переговоры без участия Европы не сработают, кроме того, мирное соглашение не может быть достигнуто без Украины.

Ранее СМИ сообщили, что в ЕС подозревают «измену» США после разговора Трампа с Путиным.