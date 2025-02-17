Пресс-секретарь Путина сообщил представителям росСМИ, что руководитель Министерства иностранных дел РФ и главный советник президента по внешней политике летят в Эр-Рияд, пишет издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

По словам чиновника, Лавров и Ушаков отправились в столицу Саудовской Аравии по поручению кремлевского диктатора. Министр и советник Путина во вторник, 18 февраля, встретятся с представителями США.

Песков уточнил, что на переговорах будут обсуждаться такие темы: война РФ против Украины, организация встречи главы Белого дома с американским лидером, восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.

Спикер российского диктатора добавил, что местом встречи была выбрана Саудовская Аравия, поскольку она устраивает и руководство РФ, и власти США.

Напомним, на прошлой неделе украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал визиты в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию. Глава государства раскрыл цели зарубежных поездок.