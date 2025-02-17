Руководитель венгерского внешнеполитического ведомства во время визита в Казахстан раскритиковал лидеров европейских стран, которые, якобы мешают главе Белого дома достичь мира в Украине, пишет издание «НБН» со ссылкой на Telex.

Дипломат заявил, что «антитрамповские и провоенные» политики в понедельник, 17 февраля, соберутся в Париже с целью блокирования мирного соглашения американского президента.

Министр заявил, что приход Трампа к власти создал совершенно новую политическую реальность, которая благоприятна для его страны и Казахстана, которые всегда «стояли на почве нормальности», а их приоритетом были национальные интересы.

Политик отметил, что два государства также понесли убытки из-за российско-украинской войны, поэтому они заинтересованы в скорейшем окончании боевых действий. Сийярто утверждает, что лучшие шансы на это сейчас имеет глава США.

Глава МИД добавил, что поэтому Будапешт приветствует возобновление диалога между Америкой и РФ на высшем уровне и его радуют переговоры Трампа с Путиным, а также разговор Лаврова с Рубио.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан накануне в очередной раз попытался напугать Европу превращением Украины в Афганистан, если Трамп не найдет решение.