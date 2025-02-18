Британское издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что французский лидер предложил разместить европейских миротворцев в Украине не на будущей линии разграничения, а за ней, пишет «НБН».

По данным журналистов, руководства ФРГ, Польши, Италии и Испании заявили, что не намерены отправлять своих военных в Украину. Немецкий канцлер Олаф Шольц считает дискуссию по этому вопросу «преждевременной и крайне неуместной», учитывая, что война еще не закончилась.

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони назвала отправку европейских миротворцев «самым сложным и наимеее эффективным» из разных сценариев. В то же время руководитель МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес отметил, что «никто не рассматривает возможность введения войск в Украину».

Как сообщалось, глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал лидеров ЕС, которые якобы мешают американскому президенту достичь мирного соглашения по Украине.