Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Tagesschau, по мнению кандидата в канцлеры ФРГ от консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, Берлину пока рано дискутировать относительно привлечения немецких военных к грядущей миротворческой операции на территории Украины.

Исходя из слов Мерца, вовсе не краткосрочной перспективе, а лишь «однажды» тематика предоставления гарантий безопасности для Украины может начать обсуждаться предметно, однако при теперешних обстоятельствах, данный вопрос поднимать не следует.

Кроме того, кандидат от ХДС отдельно выказал определенную степень обеспокоенности поведением действующей администрации Белого дома, уточнив, что Европе необходимо подготовиться к тому, что президент США Дональд Трамп больше не намерен полноценно воспринимать обещание поддержки со стороны стран-членов Североатлантического Альянса.

Ранее наш информационный портал писал о том, как президент Бразилии раскритиковал Трампа после его высказываний в адрес Зеленского.