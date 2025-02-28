Американское издание Politico пишет, что американский президент регулярно заявляет о доверии к главе Кремля, из-за чего между США и Европой растут разногласия, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что европейские государства, в частности соседние с РФ страны или пережившие оккупацию СССР, не могут позволить себе верить Путину на слово и ослабить бдительность.

СМИ цитирует главу военной разведки Швеции Томаса Нильссона, который заявил, что как только в Украине закончится война или снизится интенсивность боевых действий, российские захватчики вернутся в регион. Он напомнил, что в РФ обсуждают строительство баз вдоль новой линии фронта с Финляндией, а также в Арктике.

Руководители оборонных и разведывательных ведомств Европы считают, что мир не является приоритетом для кремлевского диктатора, ведь он неоднократно использовал недобросовестную дипломатию, чтобы перехитрить других.

Издание отмечает, что Трамп не обеспокоен вопросом гарантий безопасности Украины, по всей видимости, ему достаточно слова российского лидера. При этом европейцы боятся, что Путин развяжет войну на территории какого-то другого государства, например, в Польше, странах Балтии или Северной Европы.

Ранее СМИ заявили, что Трамп и Макрон на встрече в Белом доме не смогли найти общее решение по безопасности Украины.