Агентство Bloomberg заявило, что часть помощников 47-президента США предлагает прописать в будущем мирном соглашении по завершению войны пункт об отставке Зеленского. Об этом рассказал журналистам неназванный европейский чиновник, пишет «НБН».

В комментарии СМИ он отметил, что глава государства придерживается менее жесткой позиции в этом вопросе, однако некоторые члены администрации Трампа настаивают на том, чтобы сделать частью любого урегулирования войны смену власти в Украине.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее говорил о том, что украинцам будет нужен новый президент, если Зеленский «не опомнится» и не начнет переговорный процесс с россиянами.

Как сообщалось, 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома произошла перепалка между Зеленским и Трампом, которая транслировалась в прямом эфире. Спецпосланник Америки по вопросам Украины и России Кит Келлог прокомментировал скандал.