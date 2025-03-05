Результаты соцопроса, проведенного институтом Elabe для BFMTV, показали, что 76% граждан Франции уже не считают Штаты союзниками своей страны. Большинство участников исследования изменили свое мнение на этот счет после конфликта между Трампом и Зеленским на встрече в Овальном кабинете.

39% респондентов признались, что были «очень шокированы» нападками главы Белого дома на украинского лидера. 3 из 4 опрошенных заявили, что были «шокированы» этим скандалом, пишет издание «НБН».

59% французов считают виновником конфликта президента Америки, 8% возлагают ответственность за перепалку на главу Украины, 19% обвиняют и две стороны.

65% граждан Франции симпатизируют лидеру украинцев, 34% заявляют, что он им не нравится. 80% французов сказали, что отрицательно относятся к Трампу – политик по уровню непринятия опрошенными почти догнал кремлевского диктатора, которого не любят 86% участников исследования.

Кроме того, 76% французов боятся, что война может распространиться за пределы Украины, 64% опасаются, что боевые действия произойдут на территории их страны, столько же респондентов выступают за продолжение поддержки Киева, а 20% считают, что помощь нужно увеличить.

Также 44% участников опроса считают, что помощь Украине должна остаться на нынешнем уровне, 18% выступают за ее сокращение, а 17% французов поддерживают полный отказ от поддержки Киева.

Ранее соцопрос КМИС показал, что украинцы считают главным приоритетом общественности во время войны.