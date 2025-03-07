Американское издание Axios, ссылаясь на неназванного чиновника Белого дома, пишет, что глава США разозлился из-за масштабной ракетной атаки войск Российской Федерации на Украину 7 марта, пишет «НБН».

По словам собеседника СМИ, в последние дни ярость американского лидера усилилась из-за поведения страны-агрессора и продолжения обстрелов украинской территории на фоне его заявлений о необходимости прекращения огня.

В ночь на пятницу оккупационная армия Путина запустила по Украине 67 ракет и 194 ударных БПЛА. В частности, российские захватчики атаковали объекты газовой и энергетической инфраструктуры страны.

После очередного российского террора глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social написал, что рассматривает возможность введения против страны-агрессора «широкомасштабных» санкций на период, пока не будет достигнуто мирного урегулирования.

Напомним, что на соответствующее заявление Трампа отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.