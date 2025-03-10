Глава Лиги безопасного интернета и российский певец-путинист объявили о романе во время его концерта. Ранее в СМИ ходили слухи, что Шаман прямо на сцене сделает Мизулиной предложение руки и сердца, однако все завершилось публичным признанием и поцелуем.

Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет, что Путин взял паузу в отношениях с «любовницей», пишет издание «НБН».

Источник, приближенный к российскому лидеру, рассказал, что у диктатора «сейчас просто нет времени на Катю» и не будет, вероятно, до конца так называемой «спецоперации».

Поэтому Путин предложил чиновнице «как-то занять себя» на этот период, и она решила закрутить роман с певцом. Однако инсайдер не исключает, что отношения Мизулиной с главой Кремля могут возобновиться, если так решит диктатор.

В то же время друг Шамана утверждает, что артист сначала был против романа с главой Лиги безопасного интернета, поскольку хотел серьезных отношений. Однако ему объяснили, что отказать Мизулиной – это практически отказать лидеру россиян. В результате Z-певцу пришлось объявить, что они с «любовницей» Путина – пара.

Напомним, об отношениях российского лидера с Мизулиной СМИ заговорили в феврале прошлого года, заявив, что он заменил блондинкой Алину Кабаеву.