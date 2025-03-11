Журналистка информационного агентства Bloomberg Эннмари Хордерн на своей странице в соцсети Х заявила, что спецпосланник американского президента на Ближнем Востоке Стив Виткофф в ближайшее время полетит в столицу России.

По ее словам, цель визита соратника Трампа в Москву – встреча с кремлевским диктатором. При этом в Вашингтоне эту информацию не комментировали, пишет издание «НБН».

Спикер Министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова не подтвердила данные о визите спецпредставителя главы Белого дома в столицу России. При этом чиновница заявила, что контакты Москвы и Вашингтона «на нынешнем отрезке достаточно интенсивны».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что советники американского президента работают над планом по смягчению санкций против государства-террориста.