Руководитель внешнеполитического ведомства РФ в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано сделал ряд громких заявлений о войне против Украины, пишет издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

Путинский дипломат считает, что соседняя страна могла бы сохранить границы 1991 года без Крымского полуострова и части Донбасса, если бы «киевский режим» сотрудничал и реализовывал собственную инициативу. При этом Лавров не объяснил, что подразумевает под этим.

Министр утверждает, глава США не хочет предоставлять гарантии безопасности Украине, которой руководит Владимир Зеленский, а для Кремля защита людей якобы является приоритетом.

Чиновник утверждает, что РФ якобы знает, как избежать компромисса по Украине, который ставил бы под угрозу судьбы людей, которых «киевский режим лишил истории с помощью законов».

Глава МИД цинично добавил, что совесть россиян, которые развязали полномасштабную войну и захватили территории другого государства, «прозрачна и чиста».

Напомним, что накануне в Госдуме призвали ударить по Украине «Орешником» в ответ на массированную атаку беспилотниками 11 марта.