Член палаты представителей США в эфире телеканала OAN заявила, что если граждане Украины «настолько тупы», чтобы переизбрать Зеленского на пост президента, они потеряют остальные подконтрольные Киеву регионы, как только Дональд Трамп покинет Белый дом.

По словам уроженки Черниговщины, украинцы будут терпеть неудачи, если продолжат выбирать «плохих лидеров». Спартц утверждает, что кремлевский диктатор Владимир Путин понимает это, пишет издание «НБН».

Конгрессвумен считает, что лидер россиян «пользуется ситуацией» и в прошлом он имел дело со «слабым» предшественником Трампа и «коррумпированным и слабым» украинским президентом.

Политик, которая неоднократно голосовала против предоставления военной помощи Украине, допустила, что только сильные вооруженные силы помогут Киеву сдерживать россиян и сохранять мир, однако это уже зависит от народа.

Как сообщалось, по данным СМИ, советники президента США работают над смягчением санкций против России.