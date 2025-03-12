Агентство Reuters сообщило, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину будет сложно принять предложение США о перемирии на 30 дней, пишет издание «НБН».

Как рассказал СМИ неназванный высокопоставленный источник из Москвы, у российского лидера «сильная позиция, потому что РФ наступает». Кроме того, без гарантий прекращения огня позиция страны-агрессора может ослабнуть и западные государства обвинят Кремль в неспособности остановить войну.

Другой собеседник журналистов отметил, что с точки зрения российского руководства идея о перемирии на 30 дней выглядит как ловушка, ведь Москве будет сложно прекратить боевые действия, не получив конкретные обещания и гарантии.

Еще один источник объяснил, что в АП РФ видят общую картину так: Америка снова поставляет военную помощь и возобновила обмен разведданными с украинцами, «украсив» эти шаги предложением о прекращении огня.

Напомним, что накануне руководитель МИД РФ Сергей Лавров отличился заявлениями о вторжении в Украину.