Перед заседанием Совета Евросоюза по вопросам иностранных дел руководитель внешнеполитического ведомства Германии призвала американского президента на переговорах не идти ни на какие уступки кремлевскому диктатору, которые могли бы навредить Украине.

Во вторник, 18 марта, должен состояться телефонный разговор Трампа с Путиным. Об этом накануне сообщил глава Белого дома, пишет «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

По словам министра, сейчас очень важно, чтобы Европа и США действовали сообща и в единстве. Дипломат подчеркнула, что территориальная целостность Украины должна быть основой всех переговорных процессов.

Напомним, что недавно спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Москву, где встретился с российским лидером. В ходе переговоров обсуждалось предложение Вашингтона о перемирии на 30 дней.

Также советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц рассказал, когда глава Америки предпримет следующие шаги по Украине.