В пятницу, 14 марта, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод оказался под атакой. В результате удара на предприятии вспыхнул пожар, которому присвоили 4-й ранг опасности. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что спасатели МЧС смогли полностью ликвидировать огонь на территории завода только сегодня.

Глава региона уточнил, что после прилета по НПЗ в Туапсе загорелся резервуар, в котором находилось около 20 000 тонн бензина, пишет издание «НБН».

По словам путинского чиновника, на поверхности огонь охватил более 1000 квадратных метров территории предприятия, в тушении масштабного пожара задействовали 188 спасателей и 55 единиц техники.

Изначально в РФ заявили, что Туапсинский НПЗ атаковали БПЛА. Издание «Украинская правда», ссылаясь на источники, написало, что в предприятие прилетела новая украинская ракета «Длинный Нептун». В субботу, 15 марта, глава государства Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно испытала это оружие – оно поразило цель на расстоянии 1000 километров.

Напомним, глава ЦПД Андрей Коваленко объяснил, чем важен Туапсинский нефтеперерабатывающий завод для страны-агрессора.