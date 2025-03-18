Спикер Путина в комментарии пропагандистам заявил, что во вторник, 18 марта, с 16:00 до 18:00 по московскому времени запланирован второй в этом году телефонный разговор американского президента с кремлевским диктатором.

По его словам, это будут неограниченные по времени переговоры – глава Белого дома и лидер россиян «будут говорить столько, сколько посчитают нужным», пишет издание «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Чиновник также сообщил, что выступления главы государства по итогам разговора с Трампом не будет, однако информацию представят, пока неизвестно в каком формате.

Пресс-секретарь Путина отметил, что ранее представители США и РФ в Москве и Стамбуле обсудили урегулирование войны в Украине и нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, однако главе Кремля и американскому президенту «предстоит согласовать большое количество вопросов».

Напомним, американское издание The Wall Street Journal оценило шансы на прекращения огня в Украине после телефонных переговоров Путина и Трампа.