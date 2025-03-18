Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в Европе и РФ, заявило, что российский лидер согласится на предложенное США кратковременное прекращение огня, если американский президент на время перемирия приостановит все поставки оружия в Украину.

30-дневное перемирие политики будут обсуждать в ходе телефонных переговоров 18 марта, информирует издание «НБН».

Журналисты отмечают, что союзники Киева в Европе крайне неохотно соглашаются на требование Кремля остановить поставки военной помощи в Украину на период перемирия, опасаясь, что за время прекращения огня оккупанты смогут перевооружиться.

СМИ пишет, что Евросоюз, в частности Великобритания, работают над тем, чтобы как можно скорее передать Киеву обещанную военную помощь.

Как сообщалось, политический аналитик Виталий Портников рассказал, какой козырь есть в руках главы Белого дома для давления на кремлевского диктатора.