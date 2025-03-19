Кремлевский диктатор заявил, что полное прекращение поставок западной военной помощи и обмена разведданными с Украиной – «ключевое условие» для достижения мира.

Глава Минобороны ФРГ в телеинтервью назвал требование Путина «неприемлемым», заявив, что российский лидер «играет в игры» с Украиной, сообщает «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

Представитель Берлина отметил, что глава Кремля стремится помешать союзникам Киева продолжать поддержку Украины и лишить ее возможности защищать себя в случае новой атаки оккупантов во время или после перемирия.

Руководитель оборонного ведомства также обратил внимание на то, что после телефонных переговоров Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом атаки оккупантов на украинскую гражданскую инфраструктуру не ослабли.

Как сообщалось, в МО РФ пожаловались на «провокацию» Украины с целью срыва мирных инициатив американского президента.