Агентство Bloomberg заявило, что последние события вокруг Украины могут спровоцировать противостояние между французским президентом и главой Белого дома, информирует издание «НБН».

В материале отмечается, что геополитические заявления президента США вызывают обеспокоенность у союзников Америки. В то же время на этом фоне Макрон снова вышел на передовые позиции в мировой политике и возвращает себе влияние после потери парламентского большинства из-за досрочных выборов в 2024 году.

Глава Франции прилагает все усилия для объединения европейских лидеров, чтобы помочь Украине. Однако такие действия политика обостряют противостояние с Трампом, который хочет быстро завершить войну ради налаживания экономических и политических отношений с РФ.

Кремлевский диктатор требует остановить все поставки западной помощи Украине. По данным журналистов, европейские лидеры не готовы соглашаться на условие Путина, которое спикер французского правительства Софи Примас назвала «нереалистичным». Макрон и глава британского правительства Кир Стармер объединили более 30 стран для обеспечения мира в Украине после возможного прекращения огня.

Параллельно глава Франции ведет активные переговоры с Трампом и Зеленским. Собеседники агентства отмечают, что представитель Парижа верит в то, что можно найти правильный аргумент для президента США, чтобы повлиять на его решение.

Напомним, СМИ сообщили условие, которое Путин выдвинул Трампу для 30-дневного перемирия с Украиной.