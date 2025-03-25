Руководитель оборонного ведомства США отрицает обсуждение военных планов страны в чате мессенджера Signal, которому получил доступ главный редактор американского издания The Atlantic Джефри Голдберг, пишет «НБН» со ссылкой на The Hill.

Хегсет заявил, что «никто не посылал военных планов», назвав Голдберга «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом». По его словам, главный редактор The Atlantic «сделал себе профессию, продавая мистификации снова и снова».

В то же время представители Демократической партии раскритиковали главу Минобороны. Депутат Сет Моултон заявил, что секретная информация не должна распространяться по незащищенным каналам. Политик считает, что министр перегнул палку и из-за скандального инцидента американские военные оказались в опасности.

Как сообщалось, в Бельгии призвали членов Евросоюза ответить на унизительные высказывания и торговую войну президента США Дональда Трампа.