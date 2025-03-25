Руководитель внешнеполитического ведомства страны-агрессора в интервью пропагандистам «Первого канала» заявил, что гарантией восстановления «зерновой сделки» может стать только прямой приказ американского руководства президенту Украины прекратить атаки на РФ.

По его словам, Москве необходимы четкие гарантии безопасности для восстановления Черноморской инициативы, например требование Вашингтона к Киеву «делать так и не иначе», пишет издание «НБН».

Министр считает, что в Штатах восприняли сигнал руководства РФ. Чиновник добавил, что американские власти понимают, что только они могут достичь результата в прекращении «терактов» на территории государства-агрессора.

Путинский дипломат добавил, что на встрече представителей Вашингтона и Москвы россияне якобы просили, чтобы в новом «зерновом договоре» не было двусмысленностей.

Как сообщалось, в Офисе Зеленского объяснили, почему Кремль хочет привлечь ООН к переговорам о прекращении огня.