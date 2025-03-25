Агентство Bloomberg пишет, что секретная переписка американских чиновников в мессенджере Signal раскрыла степень презрения руководства США к их союзникам в Европе, информирует издание «НБН».

По данным журналистов, в чате пользователь, идентифицированный как вице-президент США, написал: «Я просто ненавижу снова спасать Европу». Политик также отметил, что Вашингтон должен минимизировать риск для саудовских нефтяных объектов.

В свою очередь глава оборонного ведомства Америки в переписке согласился с Вэнсом. Министр написал, что он полностью разделяет его отвращение к «европейскому халявничеству», назвав это «отвратительным».

В материале СМИ сказано, что европейские лидеры ранее были обеспокоены из-за политики Штатов: Белый дом обвинял их в недостаточном финансировании обороны и угрожал введением огромных пошлин.

Усугубили ситуацию выступления Вэнса и Хегсета на Мюнхенской конференции по безопасности. Вице-президент США критиковал государства ЕС за якобы ограничение свободы слова и преграды для радикальных партий, а глава Пентагона заявил, что Америка не может быть в первую очередь сосредоточена на безопасности европейских стран.

Напомним, что руководитель Минобороны США отрицает обсуждение военных планов Вашингтона в чате Signal.