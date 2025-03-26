В среду, 26 марта, руководитель венгерского внешнеполитического ведомства прибыл в Москву. Это, по меньшей мере, 13-й визит представителя Будапешта в Российскую Федерацию с начала полномасштабной войны в Украине, что вызывает подозрения в Евросоюзе.

Журналисты отмечают, что главы МИД государств-членов ЕС не посещают РФ с такой регулярностью, как это делает венгерский дипломат, сообщает издание «НБН» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В то время как западные страны резко сократили контакты с Москвой или полностью разорвали связи, Будапешт использует коммуникацию с Кремлем для получения экономической выгоды.

СМИ отмечает, что визит Сийярто в столицу государства-террориста состоялся через несколько часов после того, как Вашингтон заявил, что Киев и Москва договорились о перемирии в Черном море.

Как сообщалось, в МИД Германии предупредили о попытке главы Кремля «ослепить» Запад в мирных переговорах.