Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства поддержала посреднические усилия США в переговорах между РФ и Украиной. При этом Бербок предупредила союзников, что глава Кремля может попытаться их обмануть.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

По ее словам, настоящий диалог не может состояться, когда перемирие постоянно связано с новыми требованиями и уступками. Дипломат отметила Америку, которая пытается взять на себя роль посредника, однако призвала западные страны не позволить кремлевскому диктатору «ослепить» себя.

Отметим, что накануне американская делегация в Эр-Рияде провела встречи с представителями Москвы и Киева. После переговоров в Вашингтоне заявили, что договорились работать с двумя странами над прекращением огня в Черном море.

Как сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Штаты «должны отдать приказ» украинскому лидеру не атаковать Россию.