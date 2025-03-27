Издание «Важные истории», ссылаясь на источники, заявило, что глава Чечни вступил в конфликт с российскими властями, из-за чего его отношения с Путиным резко ухудшились, пишет «НБН».

Журналисты рассказали, что Кадыров за спиной диктатора искал гарантий для членов своей семьи в мусульманских странах Ближнего Востока. Также глава республики ведет переговоры с этими государствами о будущем его активов.

По данным издания, Федеральная служба безопасности РФ узнала о зарубежных контактах Кадырова, которые не были согласованы с Кремлем, и сразу же доложила лидеру россиян.

Ранее журналисты сообщали, что ставленник Путина в Чечне тяжело болен уже долгое время – у него серьезные проблемы с поджелудочной и почками.

Кадыров пытается скрыть это от общественности, однако заметно, что его болезнь прогрессирует: речь дается ему с трудом, также он часто пропадает из публичного пространства.

Глава республики знает, как устроена власть в регионе и осознает, что может ждать его родственников, если с ним что-то произойдет. По всей видимости, Кадыров не верит обещаниям Путина и своими силами пытается обеспечить безопасность своей семьи благодаря приятельским отношениям с лидерами мусульманских государств Ближнего Востока.

Напомним, в прошлом году британское издание рассказало, с каким проблемами столкнется российский диктатор в Чечне в случае смерти главы республики.