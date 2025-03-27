Заместитель Лаврова Сергей Рябков в комментарии росСМИ сообщил, что представители США и РФ на переговорах в Эр-Рияде проработали вопрос Черноморской инициативы «в самых общих чертах».

По его словам, стороны не достигли конкретных договоренностей, работа над этим еще ведется, пишет издание «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

В свою очередь спикер внешнеполитического ведомства страны-агрессора Мария Захарова заявила, что у РФ есть условие для запуска инициативы: Москва требует отмены санкций против «Россельхозбанка» и его подключения к SWIFT.

Официальный представитель министерства добавила, что Кремль ожидает содействия Белого дома в разблокировании сельскохозяйственного экспорта государства-террориста.

Напомним, в Офисе Зеленского ответили, что будет, если россияне нарушат договоренности о режиме «тишины» на море.