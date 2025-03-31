Глава Российского фонда прямых инвестиций, член делегации РФ на переговорах в Эр-Рияде Кирилл Дмитриев в интервью пропагандистскому изданию «Известия» сообщил, что Москва и Вашингтон начали дискуссии по проектам с редкоземельными металлами.

По его словам, редкоземельные металлы – это важна сфера для сотрудничества и некоторые из компаний уже «проявили интерес», пишет «НБН».

Страна-агрессор обладает значительными запасами этих полезных ископаемых, однако она отстает от мировых лидеров в вопросе их добычи и переработке. В прошлом месяце глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко объяснял, почему Кремль предложил Америке редкоземельные металлы.

Он объяснил, что после провала так называемой «СВО» РФ попала в еще большую экономическую зависимость от КНР. Все остальные ресурсы Москва уже потратила на войну, поэтому она вынуждена предлагать редкоземельные металлы более сильным игрокам на международной арене, чтобы получить поддержку.

Как сообщалось, у Лаврова сделали заявление о договоренностях со Штатами по Черноморской инициативе.