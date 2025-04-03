Глава Финляндии сообщил, что, по крайней мере, хотя бы один европейский лидер должен говорить с РФ. Соответствующее решение согласовали государства «коалиции желающих», пишет издание «НБН» со ссылкой на MTV.

По его словам, с главой Кремля должен говорить представитель Великобритании или Франции, так как эти государства возглавляют «коалицию желающих», которая работает над обеспечением мира в Украине после войны и разрабатывает план миротворческой миссии.

На данный момент лидеры стран-союзниц Киева не ведут переговоры с Москвой. В начале полномасштабного вторжения с кремлевским диктатором общались канцлер ФРН Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон.

К слову, в ноябре прошлого года глава немецкого правительства провел с лидером россиян телефонный разговор – первое общение за 2 года. Партнеры раскритиковали представителя Берлина за переговоры с Путиным.

Как сообщалось, глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал еще одну причину отказа Варшавы от отправки войск в Украину.