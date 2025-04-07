Гассет в интервью ABC News, отвечая на вопрос, почему США не внесли РФ в список стран, для которых установили новые тарифы, ответил, что глава Белого дома «решил не смешивать две проблемы» – вопросы торговли и мирных переговоров по Украине, пишет издание «НБН».

По его словам, отсутствие новых тарифов для России не означает, что к ней будут относиться совсем иначе, чем к любому другому государству. Однако «было бы неуместно вбрасывать что-то новое» посреди переговоров, которые влияют на жизни жителей РФ, Украины и США.

Напомним, 2 апреля американский лидер объявил взаимные пошлины для стран по всему миру и минимальный базовый тариф 10%. Однако в перечень государств Вашингтон не внес Россию, а также ее друзей – Республику Беларусь и Северную Корею.

По данным СМИ, Белый дом принял соответствующее решение, поскольку эти государства уже находятся под давлением санкций и якобы с ними невозможно вести любую полноценную торговлю.

Как сообщалось, глава Белого дома заявил о готовности Зеленского и Путина заключить мирное соглашение.