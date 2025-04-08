Глава США в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что если страны Европейского Союза хотят ослабления его новой тарифной политики, ЕС должен купить у Штатов энергоносители на 350 миллиардов долларов, пишет «НБН» со ссылкой на издание Politico.

Президент отклонил предложение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен снизить пошлины в Евросоюзе на автомобили и промышленные товары, которые импортируются из Америки, до нуля, если Штаты сделают такой же шаг в ответ.

Трамп назвал «недостаточной» инициативу Брюсселя, так как у США существует значительный торговый дефицит с ЕС в размере 3590 миллиардов долларов, который Вашингтон намерен сократить.

По его словам, Евросоюз может обязаться закупить у Америки энергоносители на эту сумму, чтобы он пересмотрел тарифную политику в отношении членов организации.

Как сообщалось, у Трампа объяснили, почему новые пошлины США не коснулись Российской Федерации.