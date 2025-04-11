Руководитель внешнеполитического ведомства РФ в ходе заседания Совета министров международных дел СНГ в Алматы не обошел внимание тему войны в Украине.

Путинский дипломат «объяснил», почему соседнее государство якобы не сможет восстановить границы 1991 года, пишет издание «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «Интерфакс».

Представитель Москвы заявил, что президент Владимир Зеленский якобы «считает существами» людей, которые живут на оккупированных войсками РФ территориях.

По его словам, глава Украины говорил об этом якобы еще до начала так называемой «спецоперации». Лавров утверждает, что по этой причине россияне «не могут отдать» этих людей.

Глава МИД РФ отметил, что, в отличие от стран Европы, США проявляют интерес к пониманию «глубинных первопричин конфликта» в Украине, а у Дональда Трампа есть желание «понять сущность проблемы».

Как сообщалось, у Трампа заявили, что Америка не намерена восстанавливать торговые отношения со страной-агрессором.