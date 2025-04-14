Будущий глава немецкого правительства Фридрих Мерц заявил, что ВСУ должны выйти из оборонительной позиции. Политик готов помочь Силам обороны в этом, передав Киеву крылатые ракеты Taurus, предварительно согласовав это шаг с европейскими партнерами. Нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается отправлять Украине это оружие.

Мерц отметил, что защитники могли бы применять немецкие ракеты для поражения таких вражеских объектов, как Крымский мост, информирует издание «НБН».

Как пишет n-tv.de, Каллас на встрече глав МИД стран-членов ЕС в Люксембурге поддержала позицию будущего главы правительства ФРГ относительно поставок Taurus в Украину.

Глава европейской дипломатии заявила, что нужно сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя и не погибали мирные граждане.

Как сообщалось, в Минобороны Германии анонсировали отправку дополнительной военной помощи Украине.