Директор СВР России заявил представителям СМИ, что Польша и государства Балтии – это «страны-провокаторы», информирует издание «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

По словам соратника Путина, в случае агрессии НАТО против РФ и Беларуси будет нанесен ущерб всему Альянсу, однако в первую очередь пострадают указанные государства.

Представитель Москвы отметил, что Польша и страны Балтии «отличаются высокой агрессивностью». Нарышкин пожаловался, что они «все время бряцают оружием», в частности Варшава намерена заминировать границы с Республикой Беларусь и российской Калининградской областью, и хочет получить ядерное оружие США.

Директор СВР страны-агрессора добавил, что «наращивание военной активности» вблизи границ с РФ и РБ стало одним из факторов возникновения «очень опасного кризиса» в Европе. Соратник Путина отметил, что Польша и государства Балтии «никак не могут понять» это.

Как сообщалось, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у Трампа «очень разочарованы» европейскими лидерами.