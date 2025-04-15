Вице-президент США в интервью британскому изданию UnHerd заявил, что в администрации Трампа «очень разочарованы» европейскими союзниками. По его словам, жители стран Европы якобы требуют от руководства более разумной миграционной и экономической политики, однако лидеры этих государств «игнорируют волю своих граждан», пишет «НБН».

Представитель Белого дома отметил, что также Европа очень зависима от Штатов в сфере безопасности. Вэнс утверждает, что еще 25 лет назад в регионе было много мощных армий, которые могли хотя бы защитить родные страны.

Сейчас же у этих государств, кроме Франции, Польши и Великобритании, нет вооруженных сил, способных обеспечить разумную оборону. Американский чиновник добавил, что европейские государства «радикально мало» инвестировали в свою безопасность, превратившись в вассала США в этой сфере.

Как сообщалось, накануне в интервью иностранному СМИ Владимир Зеленский заявил, что вице-президент США каким-то образом оправдывает действия главы Кремля. Также украинский лидер отметил, что Вэнс не понимает, что на самом деле происходит в нашей стране.